نيوم و”دلني” يطلقان مبادرة لدعم الحرفيين المحليين

أطلق برنامج المسؤولية الاجتماعية في نيوم، ومركز “دلني” للأعمال التابع لبنك التنمية الاجتماعية مبادرة ” حرفة + ” ، التي تهدف إلى تقديم الدعم المالي والتدريبي لحِرفيي وحِرفيات المجتمع المحلي في نيوم ومنطقة تبوك.

وتستمر هذه المبادرة -التي انطلقت في السادس من الشهر الجاري- لمدة أسبوعين، وتهدف إلى تمكين ودعم وتأهيل المشاريع المنزلية ومتناهية الصغر، حيث ستوفر للحِرفيين والحِرفيات حزمة من البرامج التطويرية والتدريبية لرفع كفاءة الموارد البشرية، والإسهام في تطوير واستدامة الأعمال التجارية بما يتناسب مع رؤية نيوم والمملكة 2030.

وستشمل المبادرة -التي ستقام بالتعاون مع مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة تبوك- الحِرف التالية: التطريز والأزياء، وصناعة المجوهرات، والرسم والنحت، والسدو والنسيج وصناعات النخيل، إضافة إلى صناعة العطور والبخور.

ويختتم البرنامج التدريبي بإقامة بازار خاص بمبادرة “حرفة+” يستمر لمدة ٥ أيام ابتداءً من يوم الجمعة الموافق ١٨ يونيو من الساعة ٤ مساءً حتى الساعة ١١ مساءً في تبوك بارك مول، حيث سيتم عرض منتجات المشاركين في البرنامج لتسليط الضوء على أهمية الحِرف المحلية وتمكينهم من بيعها.

وتأتي هذه المبادرة تحت مظلة مبادرات التفاعل والدمج مع المجتمع المحلي التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتسهم في تعزيز جودة التعليم، وتوفير فرص العمل اللائق والنمو الاقتصادي، وتطوير المدن والمجتمعات المستدامة، إضافة إلى تعزيز أواصر التعاون في سبيل تحقيق هذه الأهداف.