الدغيري وكيلًا للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة شقراء

أصدر معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بناءً على ترشيح من رئيس جامعة شقراء الأستاذ الدكتور علي بن محمد السيف، قرارًا بتكليف الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الدغيري وكيلًا للجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وذلك في إطار خطة إعادة الهيكلة التي تنفذها الجامعة لتطوير منظومة العمل الإداري والأكاديمي بما يتماشى مع رؤيتها ورسالتها، وبما يساهم في الارتقاء بمنظومة البحث العلمي لتحقيق رؤية المملكة 2030.

ويعد الدكتور الدغيري من الكوادر الأكاديمية الوطنية المتميزة، حيث حصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه في الجغرافيا الاقتصادية من جامعة ليستر البريطانية، وعمل رئيسًا لقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ثم وكيلًا لعمادة الدراسات العليا للتطوير والجودة، ووكيلًا لعمادة شؤون المكتبات، وبعد ذلك شغل منصب عميد كلية العلوم والآداب بمحافظة عيون الجواء، ثم عميدًا لعمادة الدراسات العليا بجامعة القصيم.

وحصل الدغيري على العديد من الجوائز والشهادات التقديرية المحلية والدولية نظير إنتاجه العلمي والبحثي، حيث قدم العديد من الأبحاث الهامة في مجال الجغرافيا الاقتصادية باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى عدد من الكتب في أدب الرحلات.