رئيس هيئة الانتخابات الإيرانية: النتائج ستعلن قبل ظهر السبت

قال رئيس هيئة الانتخابات الإيرانية، إن النتائج قبل ظهر السبت لو لم يتم إعادة فرز الأصوات.

وأعلنت المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده اليوم الخميس إجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية في سفاراتها في 133 دولة.

وقال متحدث الخارجية الإيرانية في تغريدة على صفحته الشخصية بموقع التدوينات القصيرة (تويتر) إنه «رغم كل المعوقات المتعلقة بفيروس كورونا في الدول المختلفة.. ستجرى الانتخابات الرئاسية الثالثة عشر في 133 دولة بـ 234 صندوق اقتراع في 5 قارات».

وأضاف أنه الانتخابات لن تجرى في ثلاث دول: وهي كندا واليمن وسنغافورة.