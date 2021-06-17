أمريكا: إيران تحاول ضرب استقرار جيرانها لإعادة صياغة النظام الإقليمي لصالحها

قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية مارك ميلي إن الصراع في الحرب غير المباشرة بين إيران وجيرانها يهدد بدفع الشرق الأوسط نحو اضطراب إقليمي أوسع.

وأضاف ميلي أن إيران تسعى بتمويل الأنشطة الإرهابية والقوات بالوكالة داخل حدود جيرانها وبرامج صواريخها البالستية، إلى إعادة صياغة النظام الإقليمي وقلب موازين القوى لصالحها.

من جهته قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن إيران تواصل تطوير برامجها النووية والصاروخية البالستية ودعمها الجماعات الوكيلة المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط في محاولة لتهديد جيرانها الإقليميين.

وأضاف أن إيران لا تزال قوة مزعزعة للاستقرار وتسعى لتطوير صواريخها النووية والباليستية، مشيرا إلى أنها تهدد حرية الملاحة وتدعم الجماعات الإرهابية والمليشيات بالوكالة.

وأكد أن الولايات المتحدة ستستمر في الحفاظ على القدرة على ردع إيران في الشرق الأوسط، ودعم شركائها في المنطقة