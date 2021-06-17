الحكومة اليمنية ترحب ببيان الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون في دورته 148

رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، بالبيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته 148 المنعقد بمدينة الرياض.

وثمنت الخارجية اليمينة في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، الدعم السياسي والاقتصادي الذي يقدمه مجلس التعاون لدول الخليج العربية لليمن، وتلبية الاحتياجات التنموية والتعافي الاقتصادي والدفع بعجلة التنمية وإعادة الإعمار، مؤكدةً أهمية مواصلة الجهود من أجل تعزيز العلاقات اليمنية الخليجية والارتقاء بها دوماً.

وأعربت الوزارة ، عن امتنانها لمواقف دول مجلس التعاون الخليجي لدعمها وتضامنها مع الجمهورية اليمنية وشرعيتها الدستورية وحرصها على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه، ودعم الجهود الرامية لإحلال السلام ،وعودة الأمن والاستقرار إلى اليمن والمنطقة.