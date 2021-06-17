الطائي يوضح ملابسات عرض تميمة الذئب و يعتذر لـ #التعاون

أصدر نادي الطائي،اليوم، بيانا وضح فيه بعض النقاط التي أثارت جدلا واسعا بعد إقامة حفل صعود النادي لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

و علق النادي في بيانه عن ظهور تميمة الذئب كما اعتذر الطائي لنادي التعاون.

وقال فارس الشمال في بيانه: “لقد تشرفنا بتكريم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز (وجه السعد) أمير منطقة حائل بحضوره حفلنا بمناسبة عودة الفارس لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مما زادنا ابتهاجا.

وحيث أن الجهد الذي بذل في الحفل مميزا بل ملفتا بجودته وابداعاته، وكما يعلم الجميع أن العمل البشري لايصل للكمال مهما بذل الناس جهدهم وقد حدث بعض الأخطاء التي لا تعيب نجاح الحفل ولعل أهمها عدم وصول الدعوات لعدد من الغالين جدا على قلوب الطائيين وهذا خطأ غير مقصود نقر به ونعتذر منهم أشد الاعتذار والاعتذار موصول لجماهيرنا الغالية لقلة المقاعد بسبب الإجراءات الاحترازية.

ونعتذر عن عرض الذيب تميمة للنادي وهذا الأمر يتعارض مع ماعرف عن الطائي بأنه نادي (حاتم الطائي) قديما وتم اختصار اسمه إلى الطائي ولكن يبقى النادي مرتبطا بفارسه حاتم وجواده الأصيل وهو شعار النادي الذي اختاره سابقا ولا زال هو اختياره لايحيد عنه وهذا هو خلاصة الأمر ونهايته.

وبالمناسبة فإننا نقدم اعتذارنا لأشقائنا بنادي التعاون الذين نكن لهم كل تقدير لهم ولسائر أندية وطننا الغالي.

وفي الختام مساحة الفرح والإبتهاج أكبر من الأخطاء فأبتهجوا فإن القادم أفضل وأجمل .