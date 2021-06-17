قصف متبادل بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية قد يؤدي إلى انهيار وقف إطلاق النار

أفادت مصادر العربية في الأراضي المحتلة صباح الجمعة بشن طائرات استطلاع إسرائيلية غارات مكثفة على مراكز عسكرية وتدريبية لحماس في شمال شمال ووسط و جنوب قطاع غزة.

يأتي ذلك فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان أوعز برفع الجاهزية لسيناريوهات منها استئناف القتال في غزة.

في السياق، أكد فوزي برهوم، الناطق باسم حركة حماس، أن قصف الاحتلال لمواقع المقاومة، ما هو إلا مشاهد استعراضية للحكومة الجديدة، من أجل ترميم معنويات جنوده وقادته التي انهارت أمام صمود وضربات المقاومة في معركة سيف القدس.

وأطلقت حركة المقاومة الفسلطينية “حماس” رشقات صاروخية باتجاه المستطوطنات الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

وأكدت المصادر، أن صفارات الإنذار تدوي المستوطنات الإسرائيلية المحاذية من قطاع غزة.