وزير الطاقة يدعو اللبنانيين للاستعداد لوقف دعم #البنزين

قال وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر، أمس الخميس، إن دعم البلاد للبنزين لن يدوم وسيتوقف في نهاية المطاف.

وأضاف بعد اجتماع برلماني علينا أن نتعود ونقتنع أن هذا الدعم الذي استفدنا منه سنة ونصف ​السنة​ وربما لسنوات قبل، دون أن نعرف سينتهي.

ويعيش لبنان في خضم أزمة اقتصادية عميقة تشكل أسوأ تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.

وتنفد احتياطيات البنك المركزي لتمويل برنامج يدعم السلع الأساسية مثل القمح والوقود والأدوية.

وفي الأسابيع الأخيرة، أجبر نقص الوقود قائدي السيارات اللبنانيين على الوقوف في طوابير لساعات للحصول على أي قدر من البنزين الشحيح، وهو ما صاحبه نشوب مشاجرات بين المواطنين الغاضبين.

ويكلف برنامج الدعم لبنان نحو ستة مليارات دولار سنويا ينفَق نصفها على الوقود.

وقال غجر: الذي لا يستطيع أن يدفع سعر الصفيحة بسعر 200 ألف (ليرة لبنانية) سيتوقف عن استعمال السيارة وسيستعمل وسيلة أخرى.

وأضاف الوزير أن 200 ألف ليرة، أي ما يعادل 13 دولاراً بسعر السوق غير الرسمية، تعكس القيمة الحقيقية للبنزين، بينما لا يتجاوز سعره حالياً 40 ألف ليرة.