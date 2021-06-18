شاهد تفاصيلها: وظائف شاغرة في المركز الوطني للأرصاد

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توفر عدد من الوظائف لشغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المطلوبة حالياً هي :

مدير عام البحث والتطوير والابتكار.

مدير عام التقنيات والاتصالات.

مدير عام الاستراتيجية والتسويق.

مدير إدارة التخطيط والأداء.

أخصائي أرصاد جوية (تحسين الطقس).

أخصائي أرصاد جوية (النمذجة العددية للمناخ).

أخصائي أرصاد جوية (النمذجة العددية للطقس).

أخصائي أرصاد جوية (خدمات المناخ).

أخصائي أرصاد جوية (التحاليل والتوقيعات).

أخصائي أرصاد جوية (المنطقة الوسطى).

باحث صحة البيئة.

مدير مشروع.

مشرف محلل محفظة.

أخصائي تخطيط.

أخصائي تخطيط جودة.

محلل نظم معلومات جغرافية.

مطور تطبيقات.

محلل نظم.

مدير نظم.

أخصائي شبكات.

كبير مطوري تطبيقات.

ومن ضمن شروط التقديم:أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون المتقدم متفرغاً مع ضرورة اجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية وضرورة إرفاق السيرة الذاتية إلكترونياً.

ويحق للمركز استبعاد من لا تنطبق عليه الشروط، بالإضافة إلى إلغاء الوظيفة في حال عدم تقدم مرشح مناسب.

ويمكن الاطلاع على الوظائف التقديم من خلال الرابط التالي: https://ncm.gov.sa