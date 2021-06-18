زعيم المافيا يهوي بالقيمة السوقية لبنك زراعات التركي

سجل بنك زراعات في تركيا تراجعًا كبيرًا في القيمة السوقية وفق تقرير حديث.

وتراجعت القيمة السوقية لبنك زراعات التركي بنحو 41 في المئة في ظل ادعاءات زعيم المافيا التركي سادات بكر، بشأن حصول مجموعة دمير أوران على قرض من البنك بقيمة 750 مليون دولار للاستحواذ على مجموعة دوغان الإعلامية، دون سداد فوائد القرض للبنك.

ووفق تقرير “Brand Finance Turkey 100 – 2021” الصادر عن مؤسسة Brand Finance، أحد أبرز المؤسسات العالمية في خدمات الاستشارات الاستراتيجية وتقييم العلامات التجارية، تراجعت القيمة الإجمالي لأغلى 100 علامة تجارية بنحو 12.7 في المئة مقارنة بالعام السابق وذلك بسبب جائحة كورونا لتسجل 21.45 مليار دولار.

وفي عام 2020 كانت القيمة السوقية لبنك زراعات تبلغ مليار و616 مليون دولار، غير أنها تراجعت لتسجل 952 مليون دولار وتقع جميع أسهم البنك ضمن محفظة صندوق الثروة السياديي التركية.

وكشف التقرير استنادا على بيانات عام 2020، أن العلامات التجارية لقطاع الصناعة من إجمالي القيمة السوقية نحو 30 في المئة، بينما بلغت حصة العلامات التجارية لقطاع الخدمات نحو 70 في المئة بحسب صحيفة زمان التركية.

وتراجعت القيمة السوقية للخطوط الجوية التركية، التي تأتي على رأس قائمة أغلى 100 علامة تجارية تركية، بنحو 18.7 في المئة مقارنة بالعام السابق.

ويقع 49.12 في المئة من أسهم الخطوط الجوية التركية في محفظة صندوق الثروة السيادية التركية.

واللافت في الأمر هو تراجع القيمة السوقية للشركات التي لديها أسهم ضمن محفظة صندوق الثروة السيادية، إذ تضمنت قائمة الشركات المتراجعة أيضا كل من ترك تيليكوم وتركسل التي أيضا يقع جزء من أسهمها ضمن محفظة صندوق الثروة السيادية التركية.

وكانت شركة ترك تيليكوم قد احتلت المرتبة السادسة خلال العام الماضي غير أنها تراجعت هذا العام إلى المرتبة التاسعة بعدما تراجعت قيمتها السوقية بنحو 27.4 في المئة.

وخلال العام الماضي كانت شركة تركسل تحتل المرتبة الرابعة في القائمة، غير أنها هذا العام تراجعت أيضا إلى المرتبة الخامسة بعدما تراجعت قيمتها السوقية بنحو 22.1 في المئة.