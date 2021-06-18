الوطني للأرصاد: أتربة مثارة وأمطار في #الباحة و #نجران

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة – بمشيئة الله – تضمن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً مدينة الباحة ومحافظات العقيق والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.

من جهة أخرى نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة نجران تشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب وحبونا وثار وخباش وشروره ويدمه.

وبين أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى– حتى الساعة الثامنة مساءً.