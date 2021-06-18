أسعار #النفط تتراجع مع قوة الدولار وبرنت عند 72.71 دولاراً للبرميل

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة مع قوة الدولار في ظل تقديرات رفع معدل الفائدة في الولايات المتحدة في موعد قبل المتوقع سابقًا، ومع متابعة مستويات الطلب العالمي على الخام، لكنها تتجه لإنهاء الأسبوع مستقرة عند مستويات الأسبوع الماضي.

وأعلنت المملكة المتحدة أمس الخميس تسجيل أعلى معدل إصابات بفيروس “كورونا” منذ التاسع عشر من فبراير عند مستوى أعلى من 11 ألف إصابة جديدة.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم أغسطس 0.5% إلى 72.71 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما هبطت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم يوليو 0.4% مسجلة 70.74 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن تعلن “بيكر هيوز” بيانات منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة عن الأسبوع الجاري في وقت لاحق اليوم.