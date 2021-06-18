بريطانيا تحذر مستثمري #العملات_الرقمية: الأصول في خطر… استعدوا لخسارة أموالكم

حذرت هيئة السلوك المالي البريطانية “إف سي إيه” مجددًا من أن المستهلكين يجب أن يستعدوا لخسارة كل أموالهم، وأكدت أن الأصول الرقمية غير منظمة إلى حد كبير.

وذلك بعدما أظهر بحث نشرته الهيئة الخميس ارتفاع ملكية العملات الرقمية من 1.9 مليون في العام الماضي إلى 2.3 مليون حاليًا.

كما وجدت أن ما يقرب من 78% من البالغين سمعوا عن العملات الرقمية، مقارنة مع نسبة 73% قبل عام.

وقال “شيلدون ميلز” المدير التنفيذي للمستهلكين والمنافسة لدى الهيئة: يسلط البحث الضوء على الاهتمام المتزايد بالأصول الرقمية بين عملاء المملكة المتحدة، وأضاف: استمر السوق في النمو واستفاد بعض المستثمرين مع ارتفاع الأسعار.

كما أوضح: إذا استثمر المستهلكون في تلك الأنواع، فيجب أن يكونوا مستعدين لخسارة كل أموالهم.