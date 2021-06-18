قبل انتهاء صلاحيتها.. إسرائيل تتبادل جرعات لقاح كورونا مع فلسطين

أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، أنها ستسلم فلسطين مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا قبل انتهاء صلاحيتها، مقابل حصول الأولى على شحنة قادمة من اللقاحات المخصصة لفلسطين.

وقال مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي ووزارة الصحة ووزارة الدفاع إن في بيان: “اتفقت والسلطة الفلسطينية على صفقة تبادل لقاحات كورونا حيث ستحول إسرائيل بموجبه حوالى مليون جرعة ستنتهي فعاليتها قريبا إلى فلسطين”.

وأضاف البيان “في المقابل ستتلقى إسرائيل الشحنة القادمة من جرعات اللقاح التي خصصتها شركة فايزر لفلسطين”.

ولم تعلق السلطة الفلسطينية، ومقرها مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة ، على الفور على هذه المعلومات.

واطلقت إسرائيل حملة تطعيم واسعة في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي بعد اتفاق مع مجموعة الأدوية العملاقة فايزر.

وتلقى حتى الآن أكثر من خمسة ملايين من أصل 9,3 ملايين إسرائيلي (55 بالمائة من السكان) جرعتين من لقاح فايزر.

في الجانب الفلسطيني، تلقى 260 ألفا و713 شخصًا جرعتين فقط في الضفة الغربية وقطاع غزة ، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.