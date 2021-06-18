مشهد القبض على مغني الراب.. صمت من الجهات المعنية وتناقل عالمي للحدث #عاجل

أثار مشهد القبض على مغني راب في أحد المجمعات الترفيهية بالرياض الجدل، لغموضه، والصمت الذي أعقب الواقعة.

كان الحضور قد رصدوا فرقة ذات زي أمني غريب، تقتحم حفل الراب، وتضبط المغني وتقتاده في سيارة، وتغادر الموقع، في مشهد خاطف وسريع.

وتباينت آراء المتابعين حول الواقعة، فيما إذا كان المشهد حقيقيا أو تمثيليا، ومن يقف وراءه.

من جانبها؛ تناقلت وسائل إعلام عربية وعالمية الخبر، وجزمت بعضها بحقيقته وسط التزام الصمت.

فيما اعتبر آخرون أن المشهد وإن كان تمثيلي بهدف تناقله بشكل أكبر، إلا أنه حظي بصورة ذهنية سلبية.

وأكد نشطاء أن هناك صورة سلبية تناقلتها وسائل إعلام عالمية،حول فعالية ترفيهية، تسببت بها جهة ما تقف خلفها، وسط صمت غريب.

يأتي ذلك فيما لم تكشف أي جهة رسمية عن تعليقها حول الحادثة.