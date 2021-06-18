غدا.. إطلاق 20 وعلا جبليا في متنزه الشكران بالباحة

يعتزم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، إطلاق 20 وعلًا جبليًا في متنزه الشكران بمنطقة الباحة، غدًا السبت، بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في الباحة.

وقال المركز في بيان له، إن هذا الإطلاق لأنواع فطرية مهددة بالانقراض هو الأول من نوعه في الباحة، ويندرج ضمن البرنامج الوطني للإطلاق وإعادة التوطين الذي ينفذه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لاستعادة الحيوانات الفطرية المهددة في بيئاتها الطبيعية ولرفع جاذبية متنزه الشكران وتفعيل الشراكة المجتمعية إضافة لاستعادة التوازن للبيئات الطبيعية.