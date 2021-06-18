“الغذاء العالمي” يدعو لتوفير 5 مليارات دولار العام الجاري لتجنب مخاطر المجاعات حول العالم

دعا برنامج الغذاء العالمي إلى توفير 5 مليارات دولار هذا العام لتجنب المجاعة وتلبية الاحتياجات العاجلة للأشخاص الأكثر عرضة للخطر.

وأوضح المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي تومسون فيري، في تصريح له أن البرنامج يحذر من تصاعد مخاطر المجاعة وسط النزاعات وجائحة “كوفيد – 19” ونقص التمويل بسبب تأثير الوباء على ميزانيات المساعدات المقدمة من الدول ، مما يترك الملايين من الناس على حافة المجاعة.

وأعرب المتحدث عن القلق إزاء أوضاع الجائعين في عدد من الدول غرب ووسط أفريقيا مثل تشاد والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا وسيراليون، داعيا في الوقت نفسه توفير المساعدات المالية لهذا العام لتجنب المجاعة وتلبية الاحتياجات العاجلة للأشخاص الأكثر عرضة للخطر.

يذكر أن 41 مليون شخص يتأرجحون على شفا المجاعة ما لم تصل إليهم مساعدات غذائية فورية ، كما أن تدفقات اللاجيئين الجديدة المرتبطة بالنزاعات والجفاف زادت من احتياجات الناس لتلك المساعدات.