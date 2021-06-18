تفاصيل.. نهائي #يورو_2020 سيقام رسميا في هذا الملعب

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” ثقته في إقامة المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأوروبية الحالية “يورو 2020” على ملعب إستاد ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن، كما هو مقرر، وذلك وسط ما تردده تقارير حول أن “يويفا” يشعر بالقلق إزاء إجراءات الحجر الصحي.

وذكرت صحيفة ذا تايمز البريطانية أن هناك مناقشات في الحكومة البريطانية بشأن إعفاء بعض المسؤولين وممثلي الجهات الراعية ووسائل الإعلام من تطبيق قواعد العزل الذاتي لدى وصولهم إلى بريطانيا خلال الأدوار الأخيرة من البطولة الأوروبية.

وفي الفترة الأخيرة، كان يتحتم على الأشخاص المسافرين إلى بريطانيا الخضوع للحجر الصحي لنحو عشرة أيام بعد الوصول، وهو إجراء يهدف إلى الحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

كذلك جرى تشجيع مواطني بريطانيا على عدم السفر إلى الخارج إلا في حالات الضرورة.

وتردد أن رئيس “يويفا” ألكسندر سيفرين، حذر من نقل المباراة النهائية إلى بودابست ما لم يتم تخفيف بعض القيود، حيث أن القيود المفروضة على حدود المجر أقل صرامة بشكل كبير.

وذكر “يويفا” أن المحادثات جارية مع الحكومة في محاولة لضمان حضور المشجعين في المباريات الفاصلة على ملعب ويمبلي، الذي من المفترض أن يشهد السماح بالحضور الجماهيري بنسبة 50% من سعة المدرجات خلال مباراتين في دور الـ16 ومباراتي الدور قبل النهائي وكذلك المباراة النهائية