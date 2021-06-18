المقار الانتخابية خاوية على عروشها.. والنظام الإيراني يلجأ لمد التصويت

بسبب العزوف عن الانتخابات الإيرانية لجأ نظام الملالي في طهران، إلى تمديد التصويت في الانتخابات الرئاسية لعدة ساعات عن موعد انتهائها.

وبحسب نتائج الاستطلاع الأخيرة لمجموعة أبحاث الرأي الإيرانية “جومان” ، فإن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية تبلغ نحو 30٪ .

وظهرت المقار الانتخابية في إيران شبه خالية ولم يعد أحد يهتم بالانتخابات الرئاسية داخل المحافظات الإيرانية.

كما أقدم مواطنون إيرانيون على حرق مقار انتخابي في إقليم بلوشستان.

وكان الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد قد شدد في فيديو جديد على أنه لن يشارك في الانتخابات وأكد أنه لا يدعم أيا من المرشحين.

وأضاف نجاد أن ما يمكنني فعله الآن ضد هذا الخطأ الكبير، هو عدم المشاركة في هذه الانتخابات .