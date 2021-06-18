السودان: الشرطة تنهي مغامرة اقتحام سجن بالأسلحة.. وقتيلان الحصيلة النهائية

أحبطت الشرطة السودانية محاولة مجموعة مسلحة اقتحام السجن القومي بمدينة كادقلي في ولاية جنوب كردفان لتهريب عدد من السجناء.

وقالت الشرطة في بيان لها إن مجموعة مسلحة قامت صباح الجمعة بمحاولة اقتحام السجن القومي بمدينة كادقلي لتهريب نزلاء متهمين في بلاغ تحت المادة 130 من القانون الجنائي (القتل العمد)”.

وبحسب البيان فإن قوة الشرطة المعنية بتأمين السجن قد تصدت للمسلحين وتمكنت من صد الهجوم وكلفت المجموعة المعتدية قتيل، بينما قتل أحد النزلاء أثناء المحاولة.

كما دفعت شرطة ولاية جنوب كردفان بتعزيزات لإحكام السيطرة والتأمين للسجن والنزلاء.