أردوغان: العالم يتغير بسرعة ومجبورون لتغيير سياستنا

قال الرئيس التركي رجب طسب أردوغان إننا مجبورون لتغيير نظرتنا ودبلوماسيتنا وفق العلاقات بين دول العالم المتغير بسرعة.

وأضاف أردوغان في كلمة ألقاها خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي أننا حددنا شعار هذا المنتدى ‘الدبلوماسية المبتكرة: مرحلة جديدة ومقاربات جديدة‘ مستلهمينه من مولانا جلال الدين الرومي.

وأوضح أننا مجبورون لتغيير نظرتنا ودبلوماسيتنا وفق العلاقات بين دول العالم المتغير بسرعة، منوها أننا نحتاج إلى هذه التجديدات والتحولات من أجل مفهومنا ‘سياسة خارجية مبادرة وإنسانية’.

ونوه أن الدبلوماسية التركية التي تعكس زخما مليئا بالخبرة والشمولية الممتدة إلى قرون عديدة، تستمد قوتها من قدرتها على مواكبة الظروف المتغيرة.