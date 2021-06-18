من حفر حفرة لأخيه.. قتلى وجرحى للحوثيين وقعوا في شبكة ألغام زرعتها المليشيا

قتل عدد من عناصر ميليشيات الحوثي المتمردة في اليمن، وجرح آخرون، اليوم الجمعة، إثر محاولتهم تنفيذ عملية تسلل فاشلة لاختراق خطوط التماس في قطاع حيس جنوب الحديدة.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن ميليشيا الحوثي استقدمت تعزيزات ومجاميع مسلحة من مناطق سيطرتها في مديرية جبل رأس ودفعت بهم باتجاه المناطق المحررة شرق مدينة حيس.

وأضافت أن القوات اليمنية مدعومة من التحالف قد تصدت للعناصر الحوثية المتسللة وأوقعت في صفوفها خسائر بشرية خلال الاشتباكات التي استمرت أكثر من ساعتين.

كما نوهت أن مسلحي الميليشيات الحوثية الفارين من المواجهات وقعوا في فخاخ شبكة ألغام زرعها الحوثيون مسبقاً، ولقوا حتفهم إثر انفجارها.