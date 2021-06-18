ليبيا.. تحويل حصن عسكري للقذافي لمجمع ترفيهي

قامت السلطات الليبية بتحويل إحدى الثكنات الشهيرة في حكم الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي إلى مجمع ترفيهي، وسط العاصمة طرابلس.

وقال رئيس بلدية طرابلس إبراهيم الخليفي إن تحويل أحد مقرات القذافي إلى مجمع ترفيهي، يعتبر قرارا موفقا، منوها أنه حظي بدعم جميع الأطراف داخل العاصمة.

وأضاف أن مشروع المجمع الترفيهي، هو باكورة لعدد من المشروعات اللاحقة، تتمثل في حدائق ومنتزهات ومصايف بحرية سيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الليبيين بحاجة لمثل هذه المساحات الخضراء والرياضية، لأنها تخفف عنهم الضغوط اليومية وتعطي أسرهم فرصة للاستجمام والترفيه في ظل ظروف البلاد، منوها أن الآلاف يزورون المجمع يوميا.

وكان قرار قد تم إصداره قبل 4 سنوات، والذي نصّ على تحويل ثكنة “الكلية العسكرية للبنات” إلى مجمع ترفيهي، الأمر الذي شكل خطوة على طريق إخلاء العاصمة من المقرات العسكرية بين الأحياء السكنية.