جنوب أفريقيا.. اعتقال المرأة التي خدعت العالم بإنجابها 10 توائم 

على مدار 10 أيام، تبين أن “غوزيام سيتول” وعمرها 37 عاما من جنوب إفريقيا، حبكت مسرحية خدعت بها العالم ومعظم وسائل الإعلام.

وكانت السيدة قد زعمت أنها أنجبت 7 ذكور و3 إناث توائم، حيث تبين أنها لم تكن حاملا على الإطلاق” لذلك اعتقلتها مصالح الأمن لمعرفة ما كانت تنويه، ليتم نقلها أولا إلى مستشفى محلي “لتقييم حالتها النفسية”.

ولم يتم التعرف تماما على المستشفى الذي تزعم الأم ولادة توائمها العشرة فيه، ولم تنشر أية صورة لهم، ولا ظهر طبيب يؤكد ولادتهم على يديه، أو شخص ما يؤكد رؤيتهم.

و نقلت وسائل إعلام محلية عن محاميها ريفيلو موكوينا، أنها لا تزال ترفض الرد على اتصالاته بها .