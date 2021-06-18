«وول ستريت جورنال» تشيد بالقدرات الدفاعية السعودية بعد سحب أمريكا بطاريات صواريخ من الشرق الأوسط

كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلاً عن مسؤولين في الإدارة الأميركية، عن أن القدرات الدفاعية السعودية تطورت وهي التي تعترض الهجمات الصاروخية على المملكة، مشيرة إلى أن مليشيات الحوثي المدعومة من إيران هاجمت السعودية أكثر من 100 مرة منذ بداية العام الحالي وأنها ما زالت تمثل تهديدا للقوات الأميركية.

جاء ذلك في إطار تقرير نشرته عن أن وزارة الدفاع الأميركية بدأت في سحب ما يقرب من ثماني بطاريات «باتريوت» من المنطقة، مشيرة إلى أن الأنظمة الصاروخية الأميركية في الشرق الأوسط كانت تحتاج أصلا إلى عمليات صيانة.

وأشارت إلى أن الأنظمة الصاروخية التي يتم سحبها موجودة في السعودية منذ عامين فقط، وأن سحب القوات والأنظمة الصاروخية بدأ مع بداية الشهر الحالي، ويشمل مئات العسكريين العاملين على تشغيل الأنظمة الصاروخية.

وأكد البنتاغون بقاء قواعده العسكرية في البلدان الخليجية الحليفة.

وقال المسؤولون للصحيفة إن الوزارة قلصت أيضا عدد أسراب الطائرات المقاتلة التي تغطي المنطقة هناك، مؤكدين أن الولايات المتحدة ستبقي على المستويات التقليدية من قدراتها العسكرية في المنطقة.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يخطط فيه الجيش الأميركي لانسحاب كامل من أفغانستان، وبعد أن خفضت الولايات المتحدة بالعراق.