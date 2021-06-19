النفط يمحو الخسائر ويصعد بدعم توقعات #أوبك

ارتفعت عقود النفط الآجلة ماحية خسائر تكبدتها في وقت سابق ومسجلة رابع مكسب أسبوعي بعد أن قالت مصادر في أوبك إن المنظمة تتوقع نموا محدودا لإنتاج النفط الأميركي هذا العام على الرغم من ارتفاع الأسعار.

قالت مصادر في أوبك إن مسؤولين بمنظمة البلدان المصدرة للبترول حصلوا من خبراء بالقطاع على توقعات الإنتاج الأميركي.

ويمنح هذا المنظمة المزيد من القدرة على إدارة السوق قبل زيادة قوية محتملة لإنتاج الخام الصخري في 2022.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 73.51 دولار للبرميل عند التسوية.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 60 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 71.64 دولار للبرميل.

وسجل الخامان القياسيان مكسبا أسبوعيا بنحو واحد بالمئة.

ويوم الأربعاء، سجل برنت أعلى سعر تسوية منذ أبريل نيسان 2019 حقق خام غرب تكساس أعلى مستوياته منذ أكتوبر تشرين الأول 2018 عند التسوية. وكانت أسعار النفط قد تراجعت أمس الخميس بضغط من قوة الدولار مما جعل النفط أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقالت مصادر لرويترز إن مسؤولين من مجلس اللجنة الاقتصادية لأوبك وممثلين خارجيين حضروا اجتماعا يوم الثلاثاء يركز على الإنتاج الأميركي. وتلقت أوبك إفادات من المزيد من الجهات المعنية بإصدار توقعات بشأن آفاق عامي 2021 و2022 في اجتماع منفصل عُقد أمس.