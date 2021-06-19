استطلاع: 70% من الشعب الإيراني قاطع الانتخابات الرئاسية

أظهرت نتائج لاستطاع رأي أجراه معهد “كمان” في إيران، أن نسبة مشاركة الشعب الإيراني في الانتخابات الرئاسية الجارية وصلت إلى نحو 30%، أي ما بين 18 و20 مليون شخصاً.

وبحسب موقع “إيران إينترنشنال”، أعلن 72% من المشاركين في الاستطلاع أنهم لن يشاركوا في الانتخابات، بينما قال 22 % إنهم سيشاركون في الانتخابات بالتأكيد، وقد أكد 6 % أنهم لم يتخذوا قراراً بهذا الخصوص.

وأشار 66 % من المشاركين الذين قالوا إنهم سيقاطعون الانتخابات إلى أن عدم مشاركتهم يأتي بسبب عدم وجود انتخابات حرة في إيران، فيما قال 7 في المائة منهم إن عدم مشاركتهم بسبب استبعاد المرشحين، و5 % قالوا إن مقاطعتهم الانتخابات بسبب أداء حكومة روحاني الضعيف.

وأرجع 1 % عدم تصويتهم في الانتخابات بسبب خطورة فيروس كورونا، و20 % قالوا أسبابًا أخرى لإحجامهم عن التصويت.

وتظهر نتائج الاستطلاع أن 63 % من الذين قالوا إنهم سيشاركون في الانتخابات، أكدوا أن دافعهم هو “دعم النظام والمرشد” الإيراني، و22% منهم قالوا إنهم سيشاركون انطلاقًا من “الانتفاع من حق التصويت والحفاظ على جمهورية النظام”. كما قال 10% إنهم سيصوتون إكراهًا وفقط من أجل الختم على جنسياتهم.

من جهة أخرى، تظهر نتائج الاستطلاع الذي أجرته شركة “استايس”، حسب طلب من قناة “إيران إنترناشيونال”، أنه من المرجح أن يحصل إبراهيم رئيسي على 76 % من أصوات الناخبين المحتملين.

وبحسب الاستطلاع، يأتي بعد رئيسي، المرشح محسن رضائي بنسبة 15 %، ويليهما عبد الناصر همتي بـ7 %.