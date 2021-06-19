اعتقال 26 شخصاً بسبب مباراة إنجلترا وإسكتلندا

قالت شرطة العاصمة البريطانية لندن، إنها اعتقلت 26 شخصاً في لندن، بسبب مباراة إنجلترا وإسكتلندا في بطولة كأس أمم أوروبا.

أوضحت الشرطة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، أنه تم اعتقال 26 شخصاً، بموجب العملية الشرطية لكرة القدم، بسبب ارتكاب جرائم تشمل الإخلال بالنظام العام، وحيازة سلاح هجومي، والسكر، والاعتداء على عناصر الشرطة، وهو ما قالت الشرطة إنه أسفر عن إصابات طفيفة بين عناصرها.

وقالت الشرطة في أعقاب نهاية المباراة بالتعادل السلبي في ويمبلي، في شمال غربي لندن، إن عدداً كبيراً من الأشخاص تجمع في ميدان ليستر بوسط المدينة.

وأضافت الشرطة أنه تم إخلاء الميدان، إلا أن هناك مجموعة من الأفراد لازالت موجودة في المناطق المحيطة.