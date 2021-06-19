وفقا للإجراءات الاحترازية.. 6 أبراج و70 مخيما لإسكان الحجاج في منى #عاجل

قال هاني علي العميري، عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة، إن وزارة الحج والعمرة خصصت 6 أبراج و70 مخيما لإسكان حجاج بيت الله الحرام في مشعر منى، لحج هذا العام، وذلك وفق الإجراءات الوقائية.

وقال “العميري”، في تصريحات، إنه “سيتم تخصيص مساحة 4.37 متر مربع للحاج الواحد في باقة الضيافة المميزة في أبراج منی، بخلاف مساحة الخدمات التي تمت زيادتها على ما كان معتمدا لها في الأعوام الماضية”.

ولفت إلى أنه “سيتم تخصيص مساحة 5.33 متر مربع للحاج الواحد في باقة الضيافة المميزة في مخيمات مشعر منی بخلاف مساحة الخدمات التي تمت زيادتها على ما كان معتمدا لها في السابق”.

وأشار إلى أنه سيتم تخصيص “حراس أمن لتنظيم عملية دخول الحجاج وخروجهم في المخيمات و الأبراج و كذلك تطبيق إجراءات الفرز البصري والحراري أثناء تواجدهم في مشعر منى يوم التروية وأيام التشريق”.