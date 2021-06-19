منظمة يمنية: ميليشيا الحوثي جندت أكثر من 12 ألف طفل خلال 7 أعوام

أكد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان “تحالف رصد”، أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران جندت 12 ألفا و54 طفلا في عدد من المحافظات، خلال الفترة من مايو 2014 وحتى مايو 2021.

وأوضح المدير التنفيذي للتحالف مطهر البذيجي – في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” اليوم السبت – أن ميليشيا الحوثي جندت أكثر من 12 ألف طفل بينهم 308 أطفال ينتمون للفئة العمرية ما بين 8 إلى 11 عاما، و4 آلاف و430 طفلا ينتمون للفئة العمرية ما بين 12 إلى 14 عاما، و7 آلاف و305 أطفال في الفئة العمرية ما بين 15 إلى 17 عاما.

وأشار إلى توثيق 6 آلاف و729 طفلا مستمرين بالقتال مع الميليشيا حتى الآن، فيما قتل 2450 طفلا في العمليات العسكرية وأصيب 498 آخرون وتم أسر 790 طفلا في الجبهات المختلفة، في حين عاد 1004 إلى أسرهم ولازال مصير 572 طفلا مجهولا حتى اللحظة، مطالبا ميليشيا الحوثي بالإيقاف الفوري لعمليات تجنيد الأطفال وإشراكهم في العمليات العسكرية وتجنيبهم ويلات الحرب.

كما طالب المدير التنفيذي لتحالف “رصد” منظومة الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الأممي بممارسة مزيد من الضغط على ميليشيا الحوثي وعدم استهدافها للأطفال، مشددا على ضرورة تطبيق قرار الأمين العام للأمم المتحدة بإدراج الميليشيا الحوثية على اللائحة السوداء بإجراءات عملية على أرض الواقع.