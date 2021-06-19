جرعات اللقاح في السعودية تتجاوز 15.4 مليون

كشفت وزارة الصحة عن أرقام جرعات اللقاح في المملكة والتي تجاوزت (15.4) مليون جرعة عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

وحثت الصحة الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح بالمجان ضمن إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي التأكيد على أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة للفئات ذات الأولوية وأن التوسع بها يتم وفق خطة محددة.

وقال العبدالعالي: ولله الحمد تم إعطاء اللقاح لأكثر من (15) مليون شخصٍ بالمجتمع حتى الآن، ومستمرون بالجرعة الثانية للفئة العمرية (60) عاماً وأكثر، وسيكون الإعلان عن موعد الجرعة الثانية حسب التقدم بتغطية المجتمع، ووفق فئات الأولوية، وتوفر توريد اللقاحات من خلال حسابات وزارة الصحة أو المؤتمر الصحفي.