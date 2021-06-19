لاعبو الأهلي يغادرون الملعب.. الأمن التونسي يطلق قنابل الغاز بسبب شغب جماهير نادي الترجي

غادر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، ملعب حمادي العقربي برادس بسبب تعرضهم للاختناق وعدم قدرتهم على التنفس، بسبب إطلاق الأمن التونسي قنابل الغاز المسيل للدموع للسيطرة على شغب جماهير نادي الترجي في المدرجات، بعد دقائق من عمليات الإحماء.

ويبحث الجهاز الطبي للفريق عن حلول لإزالة عمليات الاختناق التي أصابت اللاعبين لعدم التأثير عليهم في المباراة.

ويلتقي الأهلي نظيره الترجي التونسي في السادسة مساء اليوم بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأمن التونسي أطلق قنابل الغاز المسيل للدموع داخل ملعب حمادي العقربي برادس، للسيطرة على شغب جماهير الترجي التونسي في مدرجات الملعب، قبل انطلاق مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا.

حيث شهدت مدرجات الترجي شغبًا من الجماهير وتواجد أعداد كبيرة ، بخلاف المحدد من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم