لاعبو الأهلي يغادرون الملعب.. الأمن التونسي يطلق قنابل الغاز بسبب شغب جماهير نادي الترجي

غادر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، ملعب حمادي العقربي برادس بسبب تعرضهم للاختناق وعدم قدرتهم على التنفس، بسبب إطلاق الأمن التونسي قنابل الغاز المسيل للدموع للسيطرة على شغب جماهير نادي الترجي في المدرجات، بعد دقائق من عمليات الإحماء.
ويبحث الجهاز الطبي للفريق عن حلول لإزالة عمليات الاختناق التي أصابت اللاعبين لعدم التأثير عليهم في المباراة.
ويلتقي الأهلي نظيره الترجي التونسي في السادسة مساء اليوم بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وكان الأمن التونسي أطلق قنابل الغاز المسيل للدموع داخل ملعب حمادي العقربي برادس، للسيطرة على شغب جماهير الترجي التونسي في مدرجات الملعب، قبل انطلاق مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا.
حيث شهدت مدرجات الترجي شغبًا من الجماهير وتواجد أعداد كبيرة ، بخلاف المحدد من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم