أكثر من نصف مليون طلب حج عبر المسار الإلكتروني من المواطنين والمقيمين

أعلنت وزارة الحج⁩ والعمرة، اليوم، تسجيل أكثر من 500 ألف طلب لأداء فريضة الحج حتى الآن وذلك من خلال المسار الإلكتروني الذي تقدم عبره المواطنين بالإضافة إلى مقيمين من أكثر من 150 جنسية داخل.

وأكدت الوزارة اكتمال توظيف منظومتها التقنية بمشاركة الجهات المعنية في خدمة ضيوف الرحمن لأداء موسم حج هذا العام 1442هـ في ظروف صحية آمنة بتوجيهات القيادة السعودية، وذلك وفق خطتها الاستراتيجية التي تراعي محدودية الأعداد المسموح لها بأداء مناسك الحج وسط الظروف الاستثنائية، وذلك لمنع انتشار جائحة كورونا بين الحشود الكبيرة التي يصعب فيها تحقيق التباعد المكاني بين أفرادها، وقبل ذلك تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.