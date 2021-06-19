بدلا من المحكوم عليهم.. قيادي إخواني شهير يطالب أردوغان بتسليم قيادات اخوانية لإعدامهم  في مصر

بسبب فشل قيادات جماعة الإخوان المقيمة في تركيا طالب القيادي الإخواني عصام تليمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتسليم عدد منهم لإنقاذ المحكوم عليهم بالإعدام في مصر.

وكتب تليمة ساخرا على حسابه في تويتر : عندي اقتراح بدون زعل في موضوع الإعدامات، أقترح على الرئيس أردوغان أن يطلب من قيادات الإخوان في تركيا أن تتحرك تحركا حقيقيا وجادا في هذا الملف، ويمهلهم أسبوعا فإن لم ينجحوا في ذلك، اتصل بالسيسي وعرض عليه مبادلة 12 من هذه القيادات من فوق وأنت نازل، يستبدلهم بالمحكوم عليهم بالإعدام”.

يذكر أن محكمة النقض المصرية كانت قد أقرت إعدام 12 قياديا من قيادات الجماعة من بينهم القياديان محمد البلتاجي وصفوت حجازي في القضية المعروفة بفض رابعة.