هل اقتربت الحرب؟.. مدير المخابرات المصرية في الخرطوم لبحث ملف سد النهضة

وصل مدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، والتقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك، لبحث أزمة سد النهضة.

ونقل مدير المخابرات المصرية رسالة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى البرهان بشأن سد النهضة.

وفي اجتماع غير عادي لوزارء الخارجية العرب، الثلاثاء 15 يونيو في العاصمة القطرية الدوحة، أعلنت الجامعة أنها قد تتخذ “إجراءات تدريجية” لدعم موقف مصر والسودان في خلافهما مع إثيوبيا بشأن السد.