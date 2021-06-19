المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يعلق على فيديو إطلاق الوعول في بلجرشي

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عدداً من الوعول تتجول داخل شوارع بمحافظة بلجرشي في طريقها إلى مواطنها الطبيعية.

وأوضح المركز أن عملية إطلاق الوعول في منتزه الشكران ، تهدف إلى رفع جاذبية المنتزه ورفع مستوى الوعي البيئي والمشاركة المجتمعية، وتعزيز التنوع الأحيائي في المنطقة.

وكان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أطلق اليوم ٢٠ من الوعول الجبلية في متنزه الشكران ببلجرشي في منطقة الباحة بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في الباحة.

وأضاف المركز في بيان: من المعلوم أن الجبال المحيطة بالمنتزه هي من المواقع التاريخية لانتشار الوعول قديمًا، ونحن ننظر للمنتزه كنقطة انطلاق لاستعادة وتعزيز التنوع الأحيائي في منطقة الباحة وفي جنوب غرب المملكة. وأشار إلى أنه لا ضير من خروجها بشكل طبيعي ومن قطعها للطرق في طريقها لمواطنها الطبيعية؛ مبيناً أن “المهم ألا يتعرض لها أحد بسوء، ونحن نعمل مع وزارة النقل على وضع لوحات إرشادية على جوانب الطرق لمناطق عبور الحيوانات الفطرية المهددة بالانقراض والمعاد توطينها في كل المناطق المستهدفة في المملكة”.

ويطلق المركز في كل موسم، الحيوانات الفطرية المهددة بالانقراض في أكثر من ١٥ موقعًا في المحميات والمتنزهات الوطنية؛ بهدف استعادة التنوع الأحيائي وتعزيزه في المناطق المحمية وفي الممرات الآمنة خارجها لتحقيق وإثراء التواصل الوراثي بين المجموعات المطلقة والطبيعية. وعلق الحساب الرسمي لمركز تنمية الحياة الفطرية في تويتر على مقطع تجول الوعول المتداول بين عدد من المغردين قائلاً: بوعيكم تعود الحياة الفطرية في وطننا كما كانت.