بدعم من طيران التحالف.. الجيش اليمني: دمرنا 75% من قدرات الحوثي القتالية

كبّد الجيش اليمني مدعوما من طيران التحالف مليشيا الحوثي في اليمن خسائر فادحة في المعدات القتالية.

الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني، العميد عبده مجلي، أعلن اليوم السبت، أن الجيش الوطني تمكن وبإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، خلال الأيام الماضية من تدمير 75% من القدرات القتالية للميليشيات الحوثية، المدعومة من إيران، التي حشدتها على محافظة مأرب.

وأكد في صريحات صحفية أن قوات الجيش تحقق السيطرة على الأرض بتحرير مواقع هامة وقطع طرق الإمداد عن الميليشيات والتصدي لكل التسللات والهجمات المعادية، في مختلف جبهات القتال في مأرب والجوف.

وأضاف أن قوات الجيش في جبهات محافظة مأرب تواصل العمليات الدفاعية والهجومية وبطرق وأساليب تكتيكية كبدت العناصر الحوثية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

ونوّه أن طيران تحالف دعم الشرعية نفذ العديد من الطلعات والغارات الجوية والتي بضربات ناجحة دمرت عشرات العربات والمدرعات والأطقم والآليات والدبابات وتعزيزات الميليشيات الحوثية الانقلابية في عدة جبهات.