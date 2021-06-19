يورو_2020.. ألمانيا تكتسح البرتغال برباعية.. ورقم قياسي جديد لـ #رونالدو

اكتسح المنتخب الألماني نظيره البرتغالي 4-2، في المباراة المقامة بينهما في دور مجموعات يورو 2020.

كان منتخب البرتغال قد تقدم عن طريق كريستيانو رونالدو في الدقيقة 15، وهذا الهدف هو الأول للنجم البرتغالي في شباك المنتخب الألماني التي كانت عصية عليه في مسيرته المظفرة بالأرقام القياسية، والثالث في البطولة القارية الحالية ليتساوى في صدارة ترتيب الهدافين مع باتريك تشيك نجم المنتخب التشيكي.

وتعادل منتخب ألمانيا بعدما سجل مدافع البرتغال روبن دياز بالخطأ فى مرماه بالدقيقة 35.

​وجاء الهدف الثانى بعد عرضية من جوشوا كيمتش، سجلها الظهير الأيسر رفاييل جيريرو، فى مرماه بالخطأ بالدقيقة 39.

وجاء الهدف الثالث عن طريق كاى هافرتز بالدقيقة 51، قبل أن يضيف جوسنس الهدف الرابع فى الدقيقة 60.

يتصدر المجموعة المنتخب الفرنسى برصيد 4 نقاط بعد تعادله مع منتخب المجر، بهدف لمثله، ويتذيل منتخب ألمانيا المجموعة بدون أى رصيد من النقاط.