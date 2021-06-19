تدهور الحالة الصحية لمواطنة بمستشفى طريف .. والزوج يطالب بمحاسبة المتسبب

تسبب خطأ طبي تعرضت له مواطنة في تدهور حالتها الصحية، عقب إجراء عملية قيصرية لها بمستشفى طريف العام.

وكان المواطن عيادة البناقي قد تقدم بشكوى لوزارة الصحة بالنظر في الخطأ الطبي الذي تعرضت له زوجته عندما دخلت مستشفى طريف العام التابع لمديرية الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية لإجراء عملية ولادة قيصرية مستعجلة بتاريخ ٢٢-١٠-١٤٤٢ هـ.

وأكد البناقي لـ “الوئام” : أنه بعد عشرة أيام حصلت التهابات في مكان جرح العملية وخروج فضلات، وعند مراجعة المستشفى اتضح من خلال تشخيص الطبيب المعالج احتمال وجود ثقوب في الأمعاء أثناء العملية.

وأضاف : بحسب التقرير الطبي الصادر من مستشفى طريف العام بتاريخ ٧-١١-١٤٤٢ هـ ، فقد تم تحويل زوجتي لمستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد في مدينة عرعر حيث ترقد هناك وهي تحت المتابعة، وننتظر تحويلها إلى أحد مستشفيات العاصمة.

وطالب الزوج في شكواه التي تقدم بها لوزارة الصحة عبر الرقم ٩٣٧ ، بالتحقيق ومحاسبة المتسبب في تدهور حالة زوجته.

وقد تواصلت صحيفة الوئام مع العلاقات العامة في الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية ولم يصدر أي رد حتى هذه اللحظة.