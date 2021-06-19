الخيالة “أمل” تتوج أبطال مهرجان الأمير سعود بن سلمان

توجت الخيالة أمل فيصل – أول خيالة سعودية في سباقات السرعة مع مدرب اسطبلات الأمير سعود بن سلمان ناصر الازمع في مهرجان المالك الأمير سعود بن سلمان لسباقات الخيل بميدان الملك خالد بالطائف – الفائزين في أشواط سموه ضمن الفاعلية التي قدمها كدعم للفروسية السعودية بالتعاون مع نادي سباقات الخيل.

وعبر الأمير بندر بن خالد رئيس هيئة الفروسية للخيالة أمل فيصل عن سعادته بنجاح المهرجان شاكراً للامير سعود بن سلمان عن تلك المبادرة الكريمة التي قدمها سموه واعتبرها نموذجاً يحتذى به متمنياً من الامراء ورجال الاعمال تقديم مثلها في الاشواط القادمة.

وتعتبر الخيالة السعودية أمل فيصل أول خيالة حصلت على رخصة الركوب من لجنة سباقات الخيل في ميدان الملك عبدالعزيز الدولي ديسمبر العام الماضي 2020 ، وعلى الصعيد المحلي ايضاً تعد أول خيالة حاصلة على الرخصة من ميدان الجنادرية.

الجدير بالذكر أن الأمير الداعم سعود بن سلمان قد أعلن اسطبله العام الماضي التعاقد مع الخيالة أمل رسمياً لتكون أول فارسة سعودية في سباقات السرعة

حيث إن اسطبل سموه يعد الاسطبل الوحيد في نادي سباقات الخيل المتعاقد مع فتاة رسمياً حتى الان في هذه الرياضة الصعبة بتحدياتها