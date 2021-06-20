شاهد التفاصيل: #وظائف لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس بتخصصي الملك فيصل

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن توفر 193 وظائف شاغرة للرجال والنساء من حملة الكفاءة والثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى في كل من الرياض وجدة والمدينة المنورة.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف حسب التفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة في مدينة الرياض: 67 وظيفة

مساعد اداري ثاني

ممثل ثاني خدمات المرضى المراجعين

منسق ابحاث سريرية مساعد

استشاري مساعد أمراض الدم والأورام

استشاري مساعد الرعاية الحرجة للأطفال

مساعد رئيس تمريض

مساعد مدير مشاريع مكتب التحول

اخصائي تقنية قلب وأوعية دموية (عدد 2)

امين صندوق

مساعد عيادة أول

منسق أبحاث سريرية

محلل اتصالات

اختصاصي قسم قاعده البيانات

مساعد أول طب اسنان

أخصائي صحة أسنان

مدير مركز القلب

رئيس تمريض (عدد 2)

رئيس الوصول إلى البيانات والحوكمة

مدير برنامج إدارة البيانات

مدير ادارة خدمات التغذية

مترجم عناية صحية منزلية

سكرتير أول

سكرتير ثاني (عدد 3)

مشغل نظام البطاقات

مترجم طبي سريري

محلل تقييم الوظائف والتعويضات

أخصائي مختبر

موظف استقبال شئون الموظفين

صيدلاني أول (عدد 2)

صيدلاني ثاني

محلل جودة نوعية

ممثل الأرشفة الالكترونيه للأشعة

أخصائي علاج تنفسي (عدد 2)

عالم أبحاث (عدد 2)

كبير محللي الاتصالات

أخصائي أول الوصول إلى البيانات والحوكمة

اخصائي أول برنامج إدارة البيانات (عدد 2)

كبير محللي قسم قاعده البيانات

كبير السكرتاريين

كبير أخصائيي العلاج الاشعاعي

كبير مهندسين الحلول

أخصائي اجتماعي

طبيب متخصص (عدد 5)

ممرض أول (عدد 4)

مشرف قسم خدمات الطعام

مشرف المختبر الطبي

أخصائي فني

كاتب جناح (عدد 5)

الوظائف الشاغرة في مدينة جدة: 31 وظيفة:

محاسب

استشاري مساعد التخدير

استشاري مساعد أمراض الدم والأورام

استشاري مساعد طب الأجنة

استشاري مساعد طب الأورام

استشاري مساعد جراحة الأورام

مساعد محلل موارد بشرية

منسق كوارث سريري

مساعد ثاني سجلات طبية

أخصائي علاج وظيفي

مساعد رعاية مرضى

كبير مشرفين الأمن المناوبين

مشرف مناوب بقسم الاتصالات

طبيب متخصص (عدد 2)

ممرض أول (عدد 10)

ممرض ثالث (عدد 3)

مساعد أول سلسلة الإمدادات (عدد 2)

الوظائف الشاغرة في المدينة المنورة: 98 وظيفة

محلل بيانات التحكم في الدخول

استشاري مساعد التخدير

استشاري مساعد الرعاية المركزة

استشاري مساعد جراحة عامة وأورام

استشاري مساعد طب المواليد

استشاري مساعد طب الطوارئ

مساعد رئيس تمريض (عدد 12)

مساعد مدير قسم خدمات النظافة

مساعد مشرف ادارة الاسكان

اخصائي تقنية قلب واوعية دموية

مدرب سريري

صيدلاني سريري

استشاري علم أشعة البطن

استشاري طب طوارىء البالغين

استشاري علم الامراض التشريحية

استشاري تخدير

استشاري قلب

استشاري علم الأمراض الكيميائي

استشاري جلدية (عدد 2)

استشاري طب العائلة

استشاري أسنان

استشاري عام أطفال

استشاري طب الأورام النسائية

استشاري أمرض الدم وزراعة نخاع العظم

استشاري عناية مركزة

استشاري باطنية

استشاري ميكروبات

استشاري مواليد

استشاري أعصاب

استشاري نساء وولادة

استشاري عيون (عدد 2)

استشاري جراحة عظام

استشاري الطب التلطيفي

استشاري طوارىء أطفال

استشاري غدد صماء واستقلاب للاطفال

استشاري دم وأورام أطفال

استشاري عناية مركزة للأطفال

استشاري الاعصاب للاطفال

استشاري جراحة تجميل

استشاري روماتيزم

رسام مخططات

رئيس تمريض

محلل المعلومات الصحية

محقق أول

مدير التحكم بالمفتاح

مدير قسم الرعاية الصيدلانية

مسؤول سلامة الأدوية

مساعد أول طب العيون

مساعد رعاية مرضى (عدد 2)

منسق تطوير الجودة للرعاية الصيدلانية

ضابط سلامة ثاني

منسق أمن

منسق المعلومات الامني

رجل أمن أول

رجل أمن ثاني

رجل أمن ثالث

فني أول نظام الامن

كبير أخصائيي قياس السمع

كبير اخصائي تقنية قلب واوعيه دمويه

كبير المحققين

صيدلي أولي منسق

كبير الصيادلة

اخصائي علاج طبيعي أول

كبير ماسحي الكميات

كبير أخصائيي علاج تنفسي

كبير مشرفين الأمن المناوبين

مشرف أمن مناوب

مهندس موقع (انشائي/ مدني)

أخصائي اجتماعي مساعد

أخصائي سجلات طبية

ممرض أول (عدد 12)

مشرف نظافة

أخصائي التصوير الاشعاعي

ولمزيد من المعلومات والتقديم عبر الرابط التالي:

https://www.kfshrc.edu.sa/ar/Home/careers/vacancieslist