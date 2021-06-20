قصف تركي يستهدف مناطق شمالي #سوريا

قصفت القوات التركية المتمركزة في البحوث العلمية في مدينة إعزاز، بالمدفعية الثقيلة مواقع في قرى مرعناز وشوارغة ومطار منغ العسكري ومحيط مدينة تل رفعت.

وتقع المناطق التي تعرضت للقصف التركي ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، قصفاً صاروخياً مكثفاً نفذته القوات التركية على قرى الشعالة وتل زويان وتل عنب الخاضعة لسيطرة القوات الكردية في ريف حلب الشمالي.

ووثق المرصد السوري قصفاً للقوات الكردية على محيط القاعدة التركية في محور حزوان بريف مدينة الباب شرقي حلب، دون معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية حتى الآن.