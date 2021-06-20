إيداع: تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لـصكوك الحكومة بالريال على حساب المساهمين

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية «إيداع» اليوم الأحد، عن تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (07-01-2021) و (15-07-2020) على حسابات المركز للمساهمين المستحقين.

وفي شأن ذي صلة بدأ مزود خدمات ما بعد التداول لمجموعة البورصة الألمانية «كلير ستريم»، في 14 يونيو الجاري، في ربط السوق المالية السعودية بشبكتها من خلال الربط مع شركة مركز إيداع الأوراق المالية «إيداع»، المسؤولة عن تشغيل وصيانة نظام الإيداع والتسوية.

وأعلنت السوق المالية السعودية «تداول»، في وقت سابق عن توقيع مركز الإيداع في السوق المالية السعودية، اتفاقية ربط مع مركز «كلير ستريم» للإيداع، مزود خدمات ما بعد التداول لمجموعة البورصة الألمانية، لزيادة وصول المستثمرين الدوليين للسوق المالية السعودية.