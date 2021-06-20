حقائق وأرقام عن #يوم_اللاجئ_العالمي … المفوضية السامية تحتفل بفعاليات في السعودية

‏تحتفل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بـ ‎#يوم_اللاجئ_العالمي في ‎#المملكة_العربية_السعودية وذلك بتنظيم عدد من الفعاليات التوعوية لتسليط الضوء على محن اللاجئين.

ويوم اللاجئ العالمي أو اليوم العالمي للاجئين يحتفل به في 20 يونيو من كل عام، حيث يخصص لاستعراض هموم وقضايا ومشاكل اللاجئين والأشخاص الذين تتعرض حياتهم في أوطانهم للتهديد، وتسليط الضوء علي معاناة هؤلاء وبحث سبل تقديم المزيد من العون لهم وذلك برعاية من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وجاءت أبرز الحقائق والأرقام عن #يوم_اللاجئ_العالمي كالتالي:

– هناك 82.4 مليون شخص حول العالم في عداد المهجرين قسراً بحلول نهاية عام 2020.

– البلدان التي يأتي منها العدد الأكبر من اللاجئين: تحتل #سوريا المرتبة الأولى بـ 6.7 ملايين لاجئ.

– %86 منهم تستضيفهم دول نامية، و%73 تستضيفهم الدول المجاورة.