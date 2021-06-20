مطار_دبي: إعادة فتح مبنى 1 هذا الأسبوع بعد 15 شهراً من إغلاقه بسبب #كورونا

قال مشغل مطار دبي اليوم الأحد إنه سيعيد فتح مبنى 1 بمطار دبي الدولي يوم الخميس بعد 15 شهرا من إغلاقها بسبب جائحة كورونا.

وأضاف أن أكثر من 40 شركة طيران عالمية ستنقل عملياتها بالتدرج إلى المبنى الذي سيعاد فتحه، وهو المركز الرئيسي لشركات الطيران الأجنبية بالمطار، من المبنيين 2 و3.

تبلغ الطاقة السنوية للمبنى 18 ألف مسافر ويمكن للمطار، وهو مركز دولي رئيسي لرحلا العبور، استقبال ما يصل إلى 100 مليون مسافر سنويا.

يأتي الإعلان بعدما قالت دبي أمس إنها سترفع الحظر على دخول المسافرين الذين زاروا نيجيريا وجنوب إفريقيا خلال الأسبوعين الماضيين وسوف تستأنف الرحلات المباشرة من البلدين يوم الأربعاء.

وستستأنف الرحلات من الهند، ويستطيع الهنود الذين يحملون تأشيرات إقامة في الإمارات دخول دبي ما تلقوا جرعتين من اللقاحات المعتمدة في دولة الإمارات.

لكن سيستمر فرض حظر على غير المقيمين الذين زاروا الهند خلال الأسبوعين الأخيرين.

وتلزم دبي معظم المسافرين إليها بتقديم فحص كوفيد-19 تكون نتيجته سلبية. وتخضع القادمين لفحص آخر عند الوصول إلى دبي التي عاودت استقبال الزائرين في يوليو تموز الماضي.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن القادمين من الهند سيخضعون للحجر الصحي في منشأة معينة لحين ظهور نتيجة الفحص في غضون يوم واحد.