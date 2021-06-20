المملكة تتوّج بالميدالية الذهبية في القفز بالزانة

تواصلت لليوم الثالث على التوالي، فعاليات البطولة العربية الـ 22 لألعاب القوى للسيدات والرجال المقامة في تونس، بمشاركة 500 لاعب ولاعبة يمثلون 19 دولة من بينها المملكة.

وأكّد مدرب المنتخب السعودي المشارك في البطولة حمود الصوعاني أن هذه المشاركة تعدّ إحدى المحطات المهمة للاعبين العرب للتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في اليابان.

وتحصّل المنتخب السعودي حتى الآن على الميدالية الذهبية في القفز بالزانة، فيما ستتنافس لاعبات المنتخب، اللاتي يشاركن للمرة الأولى في مثل هذه المحافل، في نهائي 400 متر تتابع للسيدات ومثلها للرجال، إضافة إلى نصف نهائي 200 متر للسيدات والرجال ونهائي الوثب الثلاثي ورمي الرمح.

ويشارك في هذه البطولة أربع لاعبات سعوديات في أول مشاركة رسمية لهن، وهن: ياسمين عمرو الدباغ، ورغد حسيب أبو عريش، ونوره سعود الماضي، ورؤى خالد السليماني، وذلك في مسابقات 100 متر و 200 متر و 100 متر حواجز وتتابع.