«الصحة»: استمرار الجرعة الثانية لفئة «60 عاماً»

أكدت وزارة الصحة استمرارها في إعطاء الجرعة الثانية للفئة العمرية (60 عاماً وأكثر) وأن الإعلان عن موعد الجرعة الثانية سيكون وفقاً للتقدم في تغطية المجتمع وحسب فئات الأولوية وتوفر توريد اللقاحات. وأشارت وزارة الصحة في تقريرها الإحصائي أمس (السبت) إلى تسجيل (1153) حالة مؤكدة لفايروس كورونا وتعافي (1145)، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11045)، منها (1496) حرجة. وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (473112)، والتعافي (454404)، فيما تم تسجيل 13 حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات منذ ظهور أول حالة (7663)، وإجراء (77831) فحصا مخبريا في 24 ساعة.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات كورونا.