أرامكو: إصدار الصكوك الأخير استقطب اكتتاباً يتجاوز 20 ضعف الطلب الأولي

يبلغ قيمة ‏إصدار الصكوك الأخير لشركة ‎#أرامكو نحو 6 مليارات دولار استقطب اكتتاباً يتجاوز 20 ضعف الطلب الأولي.

وكانت شركة أرامكو السعودية أعلنت أنها نجحت في جمع 6 مليارات دولار بعد بيع صكوك مقوّمة بالدولار الأميركي، إلى كبار ‏إصدار الصكوك الأخير لشركة ‎#أرامكو بقيمة 6 مليارات دولار استقطب اكتتاباً يتجاوز 20 ضعف الطلب الأولي المؤسسين.

ويتكون الإصدار من ثلاث شرائح من الصكوك الرئيسة غير المضمونة الصادرة في إطار برنامج الصكوك الدولية الذي أنشأته أرامكو السعودية حديثًا، مع العوائد التي تم جمعها للأغراض العامة للشركة.

وتضمّنت الشرائح الثلاث مايلي:

– صكوك بقيمة مليار دولار أميركي، مستحقة في عام 2024، بمعدل ربح 0.946%.

– صكوك بقيمة 2 مليار دولار أميركي، مستحقة في عام 2026، بمعدل ربح 1.602%.

– صكوك بقيمة 3 مليارات دولار أميركي، مستحقة في عام 2031، بمعدل ربح 2.694%.