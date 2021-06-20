«الجوازات»: 5 شروط للتبليغ عن «هروب» العمالة المنزلية آلياً عبر «أبشر»

أكدت المديرية العامة للجوازات أن خدمة بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية تمكن صاحب العمل من تسجيل بلاغ التغيب (الهروب) آليا.

وكشفت «الجوازات» أنه يتم التحقق من الشروط التالية أثناء تسجيل بلاغ التغيب:

– أن تكون هوية مقيم سارية الصلاحية

– أن يكون البلاغ مرة واحدة فقط لكل مكفول

– يمكن إلغاء بلاغ التغيب خلال 15 يوما فقط عبر خدمة تواصل على منصة أبشر

– أن لا يكون هناك تأشيرة خروج نهائي مصدرة للعامل

– إذا تجاوز بلاغ التغيب 15 يوما، لا يتم إلغاؤه نهائيا ويحول المقيم إلى قائمة المراقبة ويرحل ويمنع من دخول المملكة