رصد 18 مخالفة وإغلاق 11 منشأة بالجوف

نفذت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة ممثلة في فرق الرقابة الصحية 13880 جولة ميدانية على المولات والمراكز والمنشآت التجارية والمطاعم والكافيهات وصالونات الحلاقة والتجميل خلال شهر، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن الجولات الرقابية أسفرت عن رصد 18 مخالفة وإغلاق 11 منشأة، مؤكداً استمرار الحملات الميدانية المكثفة لمراقبة تطبيق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية، وتكثيف التوعية بأهمية تطبيق التدابير الوقائية، داعياً الجميع للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفة أو مقترح أو ملاحظة عبر مركز الاتصال الموحد 940.